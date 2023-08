Treffen zwischen chinesischen und russischen Botschaftern in Seoul und Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Die Botschafter Chinas und Russlands in Seoul und Pjöngjang haben sich jeweils zu Gesprächen getroffen.Die Beratungen erfolgten inmitten der zunehmenden Solidarität Nordkoreas mit diesen beiden Ländern. Sie reagieren damit auf eine verstärkte Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan.Die russische Botschaft in Südkorea teilte in sozialen Medien mit, dass ihre Diplomaten am 10. August auf Einladung der chinesischen Freunde die dortige chinesische Botschaft besucht hätten. Sie hätten in warmherziger und freundschaftlicher Atmosphäre über die russisch-chinesischen Beziehungen und die Situation auf der koreanischen Halbinsel gesprochen.Die chinesische Botschaft teilte ihrerseits mit, dass in harmonischer Atmosphäre Meinungen über die chinesisch-russischen Beziehungen und globale und regionale Angelegenheiten, darunter die koreanische Halbinsel, ausgetauscht wurden.Zu einem ähnlichen Zeitpunkt fand auch ein Treffen zwischen dem russischen und dem chinesischen Botschafter in Pjöngjang statt.Die Zusammenkünfte der chinesischen und russischen Botschafter erfolgten im Vorfeld eines Dreiergipfels zwischen Südkorea, den USA und Japan, der am Freitag (Ortszeit) in Camp David in den USA geplant ist.