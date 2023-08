Südkoreanischer Generalkonsul besucht nach verheerenden Waldbränden Maui

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Generalkonsul in Honolulu, Lee Seo-young, hat die von den verheerenden Waldbränden betroffene hawaiianische Insel Maui besucht.Er machte sich dort ein Bild von den Brandschäden und setzte sich für die Verstärkung der Zusammenarbeit mit den dortigen Behörden für den Schutz der Südkoreaner ein.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Sonntag suchte Lee am Samstag die Insel Maui auf. Er traf sich mit dem Chefsekretär des Bürgermeisters von Maui und sprach mit dort lebenden Koreanern.Laut dem Außenministerium gibt es mit Stand 10 Uhr am Sonntag koreanischer Zeit weder gemeldete noch festgestellte Personenschäden bei den Landsleuten.Nach den Waldbränden auf Maui wurden bisher über 90 Todesopfer gemeldet. Allein in Lahaina verbrannte eine 8,78 Quadratkilometer große Fläche.