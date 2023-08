Außenminister Park ruft Missionschefs im Nahen Osten zu Bemühungen für Expo-Ausrichtung auf

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin ist am Sonntag (Ortszeit) in Dubai mit den Chefs diplomatischer Vertretungen Südkoreas im Nahen Osten zusammengekommen.Nach Angaben des Außenministeriums am Montag überprüfte Park dabei die Strategie für eine erfolgreiche Bewerbung der südkoreanischen Stadt Busan um die Ausrichtung der Expo 2030. Er habe mit den 16 Missionschefs auch über Maßnahmen zur Verstärkung der Diplomatie gegenüber dem Nahen Osten gesprochen.Park sagte bei dem Treffen, dass die jüngsten, beispiellosen Veränderungen der Lage im Nahen Osten Südkorea vor neue Herausforderungen stellten und Chancen böten. Er rief die Diplomaten dazu auf, die Veränderungen auf der Grundlage des bisher aufgebauten Vertrauens zu einem diplomatischen Raum zu machen, der neue nationale Interessen schaffe.In Bezug auf Busans Expo-Bewerbung sagte Park, er sei sich darüber im Klaren, dass Verhandlungen für eine erfolgreiche Bewerbung nicht leicht seien, weil die meisten nahöstlichen Länder enge Beziehungen zum Konkurrenten Saudi-Arabien unterhielten. Er bat die Missionschefs, dennoch noch ihr Bestes zu geben.