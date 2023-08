Koreanischer Unabhängigkeitskämpfer kehrt heim

Photo : YONHAP News

Oh Seong-gyu, der letzte in Japan verbliebene koreanische Unabhängigkeitskämpfer, ist im Alter von 100 Jahren in sein Heimatland zurückgekehrt.Oh kam am Sonntag gemeinsam mit einer Delegation der südkoreanischen Regierung, einschließlich des Veteranenministers Park Min-shik, am Flughafen Gimpo an.Oh sagte, er sei überwältigt und dankbar. Er fügte hinzu, dass er nicht in Japan, sondern in seinem eigenen Land habe sterben wollen.Oh hatte sich während der japanischen Kolonialherrschaft in Korea an der antijapanischen Bewegung in der Mandschurei beteiligt. Später hatte er sich der Koreanischen Befreiungsarmee in China angeschlossen und für die Unabhängigkeit Koreas gekämpft.Er erhielt 1990 einen Verdienstorden für die Staatsgründung Südkoreas.