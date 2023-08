Größtes Defizit in Südkoreas Tourismusbilanz im ersten Halbjahr seit fünf Jahren

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der ersten Hälfte dieses Jahres in seiner Tourismusbilanz das größte Defizit seit fünf Jahren verbucht.Laut der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) am Montag wurde im Zeitraum von Januar bis Juni ein Defizit in Höhe von 4,65 Milliarden Dollar verzeichnet. Das entspricht dem größten Defizit in einem ersten Halbjahr seit 2018.Die Tourismusbilanz Südkoreas war von 2001 bis 2022 das 22. Jahr in Folge im Minus. Auch dieses Jahr wird mit einem Verlust gerechnet.Das Defizit hatte 2017 mit 14,7 Milliarden Dollar seinen Höhepunkt erreicht, seitdem ging dieses zurück. Im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie, schrumpfte das Minus auf 3,18 Milliarden Dollar. Mit dem Eintritt in die endemische Phase nimmt das Defizit jedoch wieder zu.China hat jüngst erklärt, seinen Staatsbürgern wieder Gruppenreisen nach Südkorea zu gestatten. Daher wird erwartet, dass die Rückkehr von chinesischen Touristen zur Zunahme der Tourismuseinnahmen Südkoreas und zur Verringerung des Defizits in der Tourismusbilanz führen wird.