Premier hofft auf positive Wirkung von Sonderbegnadigungen für Wirtschaft

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat die Erwartung geäußert, dass geplante Sonderbegnadigungen der Volkswirtschaft zu einem Sprung nach vorne verhelfen werden.Die entsprechende Äußerung machte Han heute und teilte mit, dass Sonderbegnadigungen anlässlich des Unabhängigkeitstags am 15. August auf die Tagesordnung der heutigen Kabinettssitzung gesetzt würden.Die Begnadigungen zielten darauf ab, der einheimischen Wirtschaft inmitten der schwierigen in- und externen Bedingungen Schwung zu geben und die Wiederauferstehung von allgemeinen Bürgern und sozial Schwachen zu fördern, sagte Han.Er betonte, Unternehmer von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Kleinstunternehmer mit besonderem Augenmerk in die Liste der Nutznießer aufgenommen zu haben, um die Erholung beim Lebensunterhalt der Bürger zu unterstützen.Die endgültige Liste der Nutznießer der Sonderbegnadigungen werde nach einer Beratung und Bewilligung auf der Kabinettssitzung vom Staatspräsidenten festgelegt und verkündet. Die Begnadigungen werden um 0 Uhr am Dienstag wirksam.