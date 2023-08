Südkorea plant zwei Millionen Dollar Hilfe für Maui wegen Brandschäden

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird der von den verheerenden Buschbränden betroffenen Hawaii-Insel Maui humanitäre Hilfe in Höhe von zwei Millionen Dollar leisten.Das Außenministerium in Seoul gab am Montag bekannt, dass diese Absicht der Regierung des Bundesstaates Hawaii und der Bundesregierung der Vereinigten Staaten mitgeteilt worden sei.Die südkoreanische Regierung plant, Hilfsgüter, darunter Trinkwasser, Lebensmittel und Decken, in dortigen von Koreanern betriebenen großen Supermärkten zu beschaffen und der Regierung von Hawaii bereitzustellen.Der Gouverneur des Bundesstaates Hawaii, Josh Green, habe sich im Namen des Bundesstaates für das Hilfsangebot der südkoreanischen Regierung bedankt, so das Außenministerium.Hawaii sei der Ort, wo 1903 die Geschichte der Einwanderung von Koreanern in die USA begonnen habe, teilte das Ressort mit. Die Hilfeleistung Südkoreas werde bei einer zügigen Bewältigung der Katastrophe und der Rückkehr der Einwohner in den Alltag helfen und zur Vertiefung der Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Ländern beitragen.