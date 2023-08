2.176 Verurteilte werden zum Unabhängigkeitstag begnadigt

Photo : KBS News

Das Justizministerium hat am Montag eine Liste von 2.176 Nutznießern der Sonderbegnadigungen zum Unabhängigkeitstag am 15. August bekannt gemacht.Auf der Liste stehen auch 12 Unternehmer und sieben Politiker sowie hochrangige Beamte.Man wolle durch die Begnadigung wichtiger Wirtschaftsvertreter ihnen die Gelegenheit geben, an der Wiederbelebung der Wirtschaft, aktuell der Aufgabe mit oberster Priorität, mitzuwirken. Durch die Begnadigung von Politikern und ehemaligen hochrangigen Beamten sollten politische und soziale Konflikte beigelegt werden, begründete das Ministerium die Entscheidung.Beim Ehrenvorsitzenden von Kumho Petrochemical, Park Chan-koo, und der früheren Leiterin der Lotte Foundation, Shin Young-ja, wurde die Verurteilung ungültig. Sie wurden damit rehabilitiert.Zu den Rehabilitierten zählen auch der ehemalige Vorsitzende der Booyoung Group, Lee Joong-keun, die Vizevorsitzende von Samyang Foods, Kim Jung-soo und der Vorsitzende von Chong Kun Dang, Rhee Jang-han.Die Begnadigungen werden um 0 Uhr am Dienstag wirksam.