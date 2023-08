Nationales Bombendrohung gegen Seouler Rathaus vor Koreas Unabhängigkeitstag

Die Polizei hat wegen einer Bombendrohung gegen das Rathaus in Seoul Ermittlungen aufgenommen.



Die Ermittlungseinheit für Cyberkriminalität der Seouler Polizeibehörde teilte mit, dass eine entsprechende E-Mail am Sonntag an Beamte der Stadt Seoul verschickt worden sei. Darin heiße es, dass an mehreren Stellen im Rathaus von Seoul Bomben mit hoher Sprengkraft installiert worden seien. Diese würden am 15. August um 15.34 Uhr explodieren.



Drei Spezialeinheiten suchen seit dem Morgen die Umgebung des Rathauses nach Sprengkörpern ab. Bisher sei kein Explosivstoff gefunden worden.



Die Polizei geht davon aus, dass die Droh-E-Mail von einer IP-Adresse in Japan aus verschickt wurde. Sie bat japanische Kollegen um eine Zusammenarbeit bei den Ermittlungen. Eine konkrete Rückmeldung habe es noch nicht gegeben.