Gouverneur der Provinz Nord-Jeolla wehrt sich gegen falsche Anschuldigungen nach World Scout Jamboree

Photo : KBS News

Der Gouverneur der Provinz Nord-Jeolla, Kim Kwan-young, will sich nach dem World Scout Jamboree gegen falsche Anschuldigungen wehren.Kim, der das Organisationskomitee des Weltpfadfindertreffens geleitet hatte, sagte bei einer Pressekonferenz am Montag, dass die Wahrheit bekannt werde, da Details zur Rollenverteilung zwischen Regierung, Organisatoren und Lokalbehörden dokumentiert seien.Die Provinz Nord-Jeolla habe als Gastgeberin ihr Bestes gegeben. Sollte es dennoch Fehler gegeben haben, werde sie dafür die Verantwortung übernehmen.Laut Kim hat die Provinz aktiv die Unterstützung geleistet, die von den Organisatoren erbeten worden war. Auch habe man ein gesondertes Budget für die Veranstaltung bereitgestellt.Der Gouverneur wies Vorwürfe zurück, nach denen die Region mehrere Billionen Won aus dem Budget für das Jamboree für Infrastrukturprojekte im Saemangeum-Gebiet einsetzen wollte. Solche falschen Berichte könne er nicht tolerieren, dies verletze Stolz und Ehre der Einwohner von Nord-Jeolla.Das Pfadfinder-Treffen war am Wochenende zu Ende gegangen. Extrem hohe Temperaturen und mangelnde Vorbereitungen hatten für Beschwerden der Teilnehmer gesorgt.