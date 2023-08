US-Außenminister Blinken bekräftigt Engagement für Bündnis mit Südkorea

US-Außenminister Antony Blinken hat das Engagement für das Bündnis mit Südkorea bekräftigt.In einer am Montag veröffentlichten Botschaft anlässlich des koreanischen Unabhängigkeitstags am 15. August unterstrich er außerdem die Wichtigkeit der 70-jährigen Allianz, die weiter gestärkt werden solle.Beide Länder feierten eine strategische Partnerschaft und würden dabei die gemeinsamen Werte anerkennen, die als Grundlage ihres engen Verhältnisses dienten.Die USA blieben entschlossen, eine wahrlich globale Partnerschaft mit Südkorea herzustellen. Dies schließe einen Personenaustausch, Investitionen in das Wirtschaftswachstum und den Schutz von Frieden und Stabilität in der Welt mit ein, fügte der Chefdiplomat hinzu.In Südkorea ist der 15. August ein nationaler Feiertag, an dem der Befreiung von japanischer Kolonialherrschaft (1910-1945) gedacht wird.Südkorea und die USA feiern das 70. Jubiläum ihrer bilateralen Allianz. Diese wurde am 1. Oktober 1953 mit der Unterzeichnung des Vertrags über gegenseitige Verteidigung besiegelt.