Präsident Yoon billigt Entlassung des Vorsitzenden von KBS

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Montag den Vorschlag gebilligt, Nam Young-jin, den Vorsitzenden des öffentlich-rechtlichen Senders Korean Broadcasting System (KBS), zu entlassen.Zuvor hatte die Koreanische Kommunikationskommission (KCC), Südkoreas Rundfunkaufsichtsbehörde, am Montagvormittag einen Antrag auf den Entlassungsvorschlag gegen Nam verabschiedet.Der Antrag wurde mit Unterstützung von zwei der drei ständigen Mitglieder der KCC verabschiedet. Ein weiteres Mitglied, das auf Empfehlung des Oppositionslagers ernannt worden war, verließ aus Protest gegen das Beschlussverfahren das Treffen.Präsident Yoon hatte am 13. Juli während seines Besuchs in Litauen den Entlassungsantrag gegen den ehemaligen Direktor von KBS Yoon Seok-nyeon auf elektronischem Weg genehmigt. Dieser war wegen des Vorwurfs der Manipulation der Punktzahl des Kabelsenders TV Chosun während der Prüfung für seine Lizenzerneuerung im Jahr 2020 angeklagt worden.Die KCC verabschiedete auch einen Entlassungsantrag gegen Jeong Mi-jung, Direktorin bei Educational Broadcasting System (EBS).