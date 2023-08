US-Beamtin: Quad-Erweiterung nicht geplant

Photo : YONHAP News

Laut einer hochrangigen Beamtin des US-Außenministeriums gibt es kurzfristig keinen Plan, die Quad-Gruppe zu erweitern.Das habe Camilie Dawson, stellvertretende Abteilungsleiterin für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten, am Montag Reportern in Tokio gesagt, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.Südkorea zeige zwar Interesse an der Beteiligung an der Arbeitsgruppe des Quad. Jedoch sei nicht bekannt, dass das Land auf eine Vollmitgliedschaft hoffe.Quad ist ein von den USA geführtes Beratungsgremium zur Eindämmung Chinas, daran sind derzeit Japan, Australien und Indien beteiligt.Dawson fügte hinzu, dass Quad beim trilateralen Gipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan am 18. August kein wichtiges Diskussionsthema sein werde.