Südkorea will Nordkoreas Menschenrechtsfrage zu offiziellem Diskussionsthema des Sicherheitsrats machen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, will die nordkoreanische Menschenrechtsfrage zu einem offiziellen Diskussionsthema des UN-Sicherheitsrats machen.Das sei der einzige Weg zur Druckausübung, um Nordkorea zur Änderung seiner Politik und seines Handelns zu drängen, sagte Hwang am Montag (Ortszeit) bei der südkoreanischen UN-Vertretung in New York Reportern.Die US-Botschafterin bei den UN, Linda Thomas-Greenfield, hatte am 10. August bekannt gegeben, dass die USA gemeinsam mit Südkorea und Japan eine Sitzung des Weltsicherheitsrats zur nordkoreanischen Menschenrechtsfrage gefordert hätten.Der UN-Sicherheitsrat hatte von 2014 bis 2017 vier Jahre in Folge Sitzungen zur Thematisierung der nordkoreanischen Menschenrechtsfrage abgehalten. Das letzte Treffen gab es im Dezember 2017. Die südkoreanische Vertretung nannte als Grund hierfür vor allem die Gipfeltreffen zwischen dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Auch die Politik der Vorgängerregierung von Moon Jae-in gegenüber Nordkorea habe eine Rolle gespielt.Sollte das Treffen wie verlangt am 17. August zustande kommen, werde dies die erste Ratssitzung über die Menschenrechte in Nordkorea seit fast sechs Jahren sein.Weil sich China und Russland voraussichtlich gegen den Antrag aussprechen werden, wird eine Abstimmung über eine eventuelle Abhaltung des Treffens erwartet.