China lehnt Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Menschenrechten in Nordkorea ab

China hat sich zu einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Menschenrechtssituation in Nordkorea ablehnend geäußert.Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag (Ortszeit).China sehe keinen Mehrwert darin, dass der Rat eine solche Sitzung abhalte, und werde dagegen sein, sagte ein Sprecher der chinesischen Vertretung bei den Vereinten Nationen.Der Auftrag des Rates sei die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit und nicht der Schutz der Menschenrechte, sagte der Sprecher.Südkorea, die USA und Japan hatten gemeinsam mit Albanien beantragt, am 17. August eine Ratssitzung über die nordkoreanische Menschenrechtsfrage abzuhalten.