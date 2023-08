Zum 78. Unabhängigkeitstag Koreas finden heute verschiedene Veranstaltungen in Seoul statt.Am Mittag ist ein Glockengeläut am Glockenpavillon Bosingak im Bezirk Jongno geplant. Anwesend sein werden Nachfahren von Unabhängigkeitsaktivisten.Auf dem Gwanghwamun-Platz wird um 19.30 Uhr ein zweistündiges Konzert zum Unabhängigkeitstag eröffnet.Die Stadt Seoul will auch die noch in Seoul verbliebenen Teilnehmer des kürzlich beendeten World Scout Jamboree dazu einladen.