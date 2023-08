Yoon: Unabhängigkeitsbewegung war Grundstein für liberale Demokratie

Photo : YONHAP News

Die koreanische Unabhängigkeitsbewegung ist nach Ansicht von Präsident Yoon Suk Yeol eine Gründungsbewegung zur Schaffung eines liberalen demokratischen Staates gewesen, in dem Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit geachtet werden.Die entsprechende Äußerung machte Yoon heute in seiner Rede bei einer Zeremonie zum 78. Unabhängigkeitstag in Seoul. Die Reise in die Freiheit, die vor langer Zeit begonnen habe, sollte nicht aufhören.Die koreanische Unabhängigkeitsbewegung sei auch aus der Perspektive der gesamten Menschheit universell und gerecht gewesen, sagte Yoon weiter.Yoon hob zudem das Bündnis mit den USA und die Zusammenarbeit mit Japan hervor. Die Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan gegen die Bedrohung mit Atomwaffen und Raketen aus Nordkorea sei von Bedeutung, sagte er. Er äußerte die Erwartung, dass der am Freitag in Camp David stattfindende Dreiergipfel ein neuer Meilenstein für die Kooperation zwischen den drei Ländern für Frieden und Wohlstand in der indopazifischen Region sein werde.Er bezeichnete außerdem Japan als Partner, der jetzt mit Südkorea universelle Werte teile und gemeinsame Interessen verfolge. Südkorea und Japan würden gemeinsam zum Frieden und Wohlstand der Welt beitragen können, indem sie als Sicherheits- und Wirtschaftspartner zukunftsorientiert zusammenarbeiten und sich miteinander austauschen würden.Er bekundete zudem die Absicht, seine am letztjährigen Unabhängigkeitstag vorgestellte „kühne Initiative“ gegenüber Nordkorea unbeirrt voranzutreiben. Südkorea werde mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, damit das nordkoreanische Regime den Weg zu Dialog und Kooperation beschreiten und für ein besseres Leben seiner Einwohner sorgen könne.