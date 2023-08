KBS-Umfrage: Nordkoreas Regime ist 82 Prozent der Südkoreaner unsympathisch

Photo : KBS News

KBS hat die Ergebnisse seiner jährlichen Umfrage zur Auffassung der Südkoreaner in Bezug auf die Wiedervereinigung der koreanischen Nation präsentiert.Der öffentlich-rechtliche Sender hat die Umfrage seit 2010 jedes Jahr um den Unabhängigkeitstag durchgeführt.Nach dem Ergebnis der diesjährigen Umfrage wuchs die Antipathie der Südkoreaner gegen das nordkoreanische Regime. 82,3 Prozent der Befragten antworteten, dass sie eine Antipathie gegen das Regime in Pjöngjang hätten. Das sind über zehn Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren.68,6 Prozent hielten die Wiedervereinigung beider Koreas für erforderlich. Dabei antworteten 51,3 Prozent, dass beide Koreas besser wiedervereinigt werden sollten, wenn dies keine zu große Belastung darstelle. 17,3 Prozent sagten, dass beide Koreas unbedingt wiedervereinigt werden müssten.71,3 Prozent, damit über vier Prozentpunkte weniger als letztes Jahr, betrachteten die Wiedervereinigung als realisierbar.Als Aufgabe, die für die Wiedervereinigung zunächst erledigt werden muss, nannten 41,1 Prozent die Lösung der nordkoreanischen Nuklearproblematik. 34,7 Prozent gaben die militärische Vertrauensbildung an, 34,2 Prozent den wirtschaftlichen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea. Dahinter folgten der Kultur- und Personenaustausch (28,2 Prozent) sowie die Vereinheitlichung der öffentlichen Meinung in Südkorea (21,5 Prozent).Jedoch waren 72,1 Prozent der Meinung, dass es in Bezug auf die nordkoreanische Nuklearproblematik vorerst schwierig wäre, eine Lösung zu finden.57,3 Prozent sprachen sich gegen die Nordkorea-Politik der Regierung Yoon Suk Yeol aus, während 42,7 Prozent diese befürworteten. Der Anteil der Gegner stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozentpunkte.Das KBS Public Media Institute führte im Auftrag der KBS-Organisation für den Austausch und die Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea eine Internetumfrage durch. Befragt wurden vom 1. bis 3. August landesweit 1.675 Menschen ab 19 Jahren. Die Rücklaufquote liegt bei 16 Prozent. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,4 Prozentpunkten.