Blinken: Dreiergipfel bedeutet neue Ära in der Zusammenarbeit

Der bevorstehende Dreiergipfel zwischen den USA, Südkorea und Japan bedeutet nach Worten von US-Außenminister Antony Blinken eine neue Ära in ihrer Zusammenarbeit.Das sagte Blinken bei einer Pressekonferenz im Rahmen von Ausführungen zu dem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden, Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida, das am Freitag in Camp David stattfinden wird.Er habe am Dienstag mit seinen Amtskollegen Park Jin aus Südkorea und Yoshimasa Hayashi aus Japan für die Vorbereitung des Treffens Gespräche geführt.Das Treffen erfolge zu einer Zeit, in der die Region und die Welt durch einen geopolitischen Wettbewerb getestet würden sowie mit der Klimakrise und der russischen Aggression gegen die Ukraine und atomaren Provokationen umzugehen hätten.Der Chefdiplomat betonte, dass Japan und Südkorea nicht nur in der Region, sondern auch auf der internationalen Bühne zentrale Verbündete seien. Die Stärkung der trilateralen Kooperation sei für die USA entscheidend für das Erreichen von Ergebnissen, ebenso für die Region und die Welt.Darüber hinaus betonte Blinken, dass erstmals seit 2015 ausländische Staatschefs Camp David besuchen. Zudem werde es der erste eigens organisierte Gipfel der drei Länder sein.Dabei würde eine breite Themenpalette behandelt, die auch Verteidigung und Wirtschaftssicherheit umfasse. Er rechne mit einer trilateralen Einigung auf starke Maßnahmen für mehr Sicherheit, sagte Blinken weiter.