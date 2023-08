Chefdiplomaten Südkoreas, der USA und Japans sprechen per Videokonferenz über Gipfeltreffen

Photo : YONHAP News

Die Chefdiplomaten Südkoreas, der USA und Japans haben per Videokonferenz über das am Freitag geplante Gipfeltreffen in Camp David gesprochen.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums beriet sich Minister Park Jin mit US-Außenminister Antony Blinken und dem japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi gegen 21.30 Uhr am Dienstag.Dabei sei es um das bevorstehende Spitzentreffen und andere wichtige Angelegenheiten gegangen.Sie hätten die Ansicht geteilt, dass der trilaterale Gipfel ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit der drei Länder sein werde. Sie hätten eine enge Abstimmung untereinander vereinbart, um einen Erfolg des Treffens sicherzustellen.Darüber hinaus hätten sie die trilaterale Kooperation in der Nordkorea-Frage bekräftigt. Dies schließe auch Atomwaffen mit ein. Darüber hinaus hätten sie sich auf eine engere Sicherheitskooperation bei der Reaktion auf die Bedrohung durch Nordkoreas Nuklearwaffen und Raketen verständigt.Russlands Aggression gegen die Ukraine und andere regionale Themen seien ebenfalls besprochen worden.