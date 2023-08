Präsident Yoons Vater im Alter von 92 Jahren gestorben

Photo : YONHAP News

Yoon Ki-jung, der Vater von Präsident Yoon Suk Yeol, ist am Dienstag im Alter von 92 Jahren gestorben.Seine Sprecherin Kim Eun-hye teilte am Dienstag mit, dass Yoon bis zum letzten Moment an der Seite seines Vaters war. Am Morgen hatte er noch die Feier zum Unabhängigkeitstag besucht.Der Verstorbene, Ehrenprofessor an der Yonsei Universität, war jüngst in das Krankenhaus der Seoul National Universität verlegt worden.Der Traueraltar wurde im Severance Krankenhaus im Westen Seouls errichtet.Das Präsidialamt hatte bekannt gegeben, dass Yoon eine Trauerfeier und Beisetzung im Kreis der Familie wünsche und keine Kondolenzbesuche oder Trauerkränze akzeptieren wolle. Dennoch waren zahlreiche Abgeordnete von Regierungspartei und Opposition zu einem Kondolenzbesuch gekommen.Unter anderem waren Ministerpräsident Han Duck-soo, der Vorsitzende der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, sowie der frühere Präsident Lee Myung-bak gekommen. Der frühere Präsident Moon Jae-in schickte ein Trauergesteck und brachte in einem Telefongespräch mit dem Stabschef im Präsidialamt, Kim Dae-ki, sein Beileid zum Ausdruck.