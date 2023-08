Pentagon: USA konzentrieren sich weiter auf sichere Rückkehr des Soldaten King

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat erklärt, sich weiterhin auf eine sichere Rückkehr des im Juli nach Nordkorea übergelaufenen Soldaten Travis King zu konzentrieren.Die entsprechende Position habe ein Ministeriumssprecher am Dienstag (Ortszeit) bekräftigt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.Die Angaben Nordkoreas, nach denen King die Bereitschaft geäußert habe, dort Zuflucht zu suchen, könnten nicht überprüft werden, sagte er.Die Priorität des Pentagons bestehe darin, ihn nach Hause zu bringen. Es arbeite über alle verfügbaren Kanäle daran, dieses Ergebnis zu erreichen, hieß es weiter.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte zuvor berichtet, dass sich King nach eigenen Angaben wegen unmenschlicher Misshandlung und Rassendiskriminierung innerhalb der US-Armee entschieden habe, nach Nordkorea überzulaufen. Er habe die Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, in Nordkorea oder in einem Drittland Zuflucht zu suchen.