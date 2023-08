Nordkorea verurteilt US-Forderung nach Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Menschenrechtslage

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den Antrag der USA auf eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Menschenrechtslage in dem Land scharf als „gewaltsamen Eingriff in dessen Würde und Souveränität“ verurteilt und zurückgewiesen.Die entsprechende Äußerung machte Kim Son-gyong, Vizeaußenminister für internationale Organisationen, in einer Stellungnahme, die von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag veröffentlicht wurde.Washingtons Aufruf zu dem Ratstreffen offenbare seine Feindseligkeit gegenüber Pjöngjang und zeige die Dysfunktion des UN-Sicherheitsrats unter der Aufzwingung und Willkür der USA, kritisierte Kim.Die USA hatten gemeinsam mit Südkorea, Japan und Albanien beantragt, am Donnerstag eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Thematisierung von Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea einzuberufen. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, hatte Reportern gesagt, dass die Frage der Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea eng mit dem globalen Frieden und der Sicherheit verknüpft sei.