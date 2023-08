Medien: Südkorea, USA und Japan werden jährliche Konsultationen nationaler Sicherheitsberater vereinbaren

Photo : YONHAP News

Südkorea, die Vereinigten Staaten und Japan werden laut einem Medienbericht regelmäßige jährliche Konsultationen nicht nur zwischen ihren Staats- und Regierungschefs, sondern auch zwischen hochrangigen Beamten der Nationalen Sicherheitsräte vereinbaren.Die Regierungen der drei Staaten würden dies in eine gemeinsame Erklärung beim am Freitag in Camp David geplanten Dreiergipfel aufnehmen, schrieb die japanische Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ heute.Durch regelmäßige Treffen wollten die drei Länder eine kooperative Beziehung aufbauen, die auch dann nicht erschüttert werde, sollte es in einem der Länder zu einem Regierungswechsel kommen, hieß es.Hinsichtlich der Konsultationen zwischen hochrangigen Sicherheitsbeamten werde davon ausgegangen, dass die nationalen Sicherheitsberater der drei Staaten, Cho Tae-yong, Jake Sullivan und Takeo Akiba, teilnehmen würden, hieß es weiter.Die Länder werden sich anlässlich des anstehenden Dreiergipfels voraussichtlich auch darauf einigen, trilaterale Gipfeltreffen und gemeinsame Militärübungen jedes Jahr regelmäßig abzuhalten.US-Außenminister Antony Blinken sagte am Dienstag vor der Presse, was man von diesem Gipfel erwarten könne, sei eine Zusammenarbeit auf trilateraler Basis, die auf vielfältige Weise weiter institutionalisiert werde und regelmäßige Treffen auf verschiedenen Ebenen umfasse.