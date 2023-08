Bloomberg: Präsident Yoon ebnet Weg für Fortschritte bei Kooperation mit USA und Japan für Abschreckung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat laut einem Medienbericht den Weg für Fortschritte bei der Kooperation mit den USA und Japan für die Abschreckung geebnet.Yoon habe die Bühne für einen möglichen Durchbruch hierfür beim trilateralen Gipfeltreffen in Camp David bereitet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch.In einem schriftlichen Interview mit Bloomberg News habe Yoon betont, dass die Welt Nordkorea niemals als Atommacht akzeptieren werde. Die vollständige Denuklearisierung des Regimes sei das klare und beständige Ziel der internationalen Gemeinschaft.Yoon sei empfänglich für die Möglichkeit gesonderter Konsultationen zur Abschreckung zwischen den drei Ländern, ähnlich den 2010 zwischen Washington und Tokio vereinbarten Konsultationen.Vor dem richtungsweisenden Gipfel habe Yoon in dem schriftlichen Interview gesagt, dass er mit einer Einigung rechne, um bessere Kapazitäten für eine Reaktion auf die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen schaffen zu können. Auch werde es Diskussionen über intensivere trilaterale Militärübungen geben.Er habe einen multinationalen Anstoß gefordert, damit Nordkorea verstehe, dass seine beständige illegale Entwicklung von Atomwaffen und Raketen Konsequenzen haben werde und dass solche Aktivitäten die Isolation lediglich weiter verschärfen und zu ernsthafteren Krisen führten.Yoon hat dem Bericht zufolge außerdem betont, dass die internationale Gemeinschaft, einschließlich Südkoreas, der USA und Japans, die Sanktionen des Weltsicherheitsrats gründlich umsetzen werde.