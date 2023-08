Südkoreas IKT-Ausfuhren im Juli um 24 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren in der Branche Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sind im Juli aufgrund der anhaltend schwachen Halbleiterkonjunktur stark eingebrochen.Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums am Mittwoch beliefen sich die IKT-Exporte im Juli nach vorläufigen Schätzungen auf 14,61 Milliarden Dollar.Das entspricht einem Rückgang von 24,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Damit ging es den 13. Monat in Folge abwärts.Bei den Halbleitern, einem Exportschlager, setzt sich der Abschwung fort. Die Halbleiterexporte sackten im Juli gegenüber dem Vorjahr um 33,7 Prozent auf 7,54 Milliarden Dollar ab.