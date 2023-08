Reifeprüfung für Studienjahr 2026 findet am 13. November 2025 statt

Photo : YONHAP News

Der Termin für die landesweite Reifeprüfung für das Studienjahr 2026 ist festgelegt worden.Die Reifeprüfung werde am 13. November 2025, einem Donnerstag, abgehalten, gab das Koreanische Institut für Lehrpläne und Evaluation (KICE) heute bekannt.Bei der Reifeprüfung für 2026 wird an dem derzeitigen System festgehalten. In Koreanisch und Mathematik gibt es demnach gemeinsame Fächer und Wahlfächer, während in Sozial- und Naturwissenschaften maximal zwei von 17 Fächern belegt werden.Auch die Anzahl der Aufgaben auf jedem Gebiet wird unverändert bleiben. Es sind beispielsweise 45 Aufgaben in Koreanisch, 30 in Mathematik und 45 in Englisch.Das KICE plant, im März 2025 den Rahmenplan für die Durchführung der Reifeprüfung für 2026 mit Einzelheiten bekannt zu geben.