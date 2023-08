Südkorea und USA halten Treffen zur Kooperation bei Bergung von Kriegsgefallenen ab

Photo : KBS News

Südkorea und die USA haben erstmals seit vier Jahren ein Präsenztreffen zur Kooperation bei der Bergung sterblicher Überreste von Kriegsgefallenen abgehalten.Die Agentur für die Bergung und Identifizierung von Gefallenen des südkoreanischen Verteidigungsministeriums teilte mit, am Dienstag (Ortszeit) auf der Luftwaffenbasis Dover im US-Bundesstaat Delaware mit der Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) des US-Verteidigungsministeriums eine regelmäßige Sitzung zu der Angelegenheit abgehalten zu haben.Das Treffen hatte seit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung über die Kooperation bei der Bergung sterblicher Überreste im Jahr 2007 regelmäßig stattgefunden. In den letzten Jahren wurde es jedoch zur Eindämmung einer Corona-Ausbreitung durch Video- oder Telefonsitzungen ersetzt.Bei dem Treffen sei das gemeinsame Ziel bekräftigt worden, Gefallene des Koreakriegs aus beiden Ländern zu suchen, bergen und identifizieren, erklärte die südkoreanische Behörde.Die südkoreanische Delegation nimmt auch an der Veranstaltung Korean/Cold War Annual Government Briefings am Freitag teil, zu der die DPAA Hinterbliebene von Kriegsteilnehmern im Koreakrieg und Kalten Krieg einlädt.