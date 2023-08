Bericht: 1,25 Millionen Millionäre in Südkorea

Photo : KBS News

In Südkorea gibt es mit Stand 2022 1,25 Millionen Erwachsene, deren Vermögen eine Million US-Dollar übersteigt.Das geht aus dem Bericht „Global Wealth Report 2023“ hervor, den die Investmentbank Credit Suisse am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte.Laut dem Bericht gibt es mit Stand letzten Jahres schätzungsweise 59,39 Millionen Millionäre in der Welt. Das sind 3,5 Millionen weniger als ein Jahr zuvor.Die entsprechende Zahl ist in den USA um 1,77 Millionen geschrumpft, in Japan um 466.000 und in Großbritannien um 439.000. Auch Australien (minus 363.000), Kanada (minus 299.000) und Deutschland (minus 253.000) verbuchten einen Rückgang.Dagegen kletterte die Zahl in Brasilien um 120.000 und in Iran und Norwegen jeweils um 104.000.Südkorea rangierte mit 1,254 Millionen auf Platz zehn bei der Anzahl und machte damit zwei Prozent der Gesamtzahl der Millionäre in der Welt aus. Bei der letztjährigen Untersuchung wurden 1,29 Millionen Millionäre in Südkorea gemeldet.