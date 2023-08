Reuters: Südkorea, USA und Japan werden beim Gipfel gemeinsame Verteidigungsinitiativen starten

Photo : YONHAP News

Südkorea, die Vereinigten Staaten und Japan werden beim Dreiergipfel am Freitag in Camp David nahe Washington eine Reihe gemeinsamer Initiativen zu Technologie und Verteidigung starten.Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf hochrangige US-Regierungsbeamte, die namentlich nicht genannt werden wollten.In Bezug auf Inhalte der Initiativen hieß es, der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol, US-Präsident Joe Biden und der japanische Premierminister Fumio Kishida würden sich auf ein gegenseitiges Verständnis über regionale Verantwortlichkeiten einigen. Sie würden vereinbaren, eine Dreier-Hotline für die Kommunikation in Krisenzeiten einzurichten.„Wir erwarten einige Schritte, die uns im Sicherheitsbereich näher zusammenbringen werden“, sagte einer der US-Beamten. Dies würde zur kollektiven Sicherheit beitragen.Der Beamte fügte jedoch hinzu, es sei zu viel verlangt, ein vollständiges Drei-Wege-Rahmenwerk für Sicherheit zu erwarten. Man unternehme jedoch Schritte, wobei jedes Land die Verantwortung in Bezug auf die regionale Sicherheit verstehe. Man treibe neue Bereiche der Koordinierung und der Abwehr ballistischer Raketen sowie von Technologien voran, das werde als sehr substantiell angesehen.