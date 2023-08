USA sanktionieren drei Unternehmen wegen Anbahnung von Waffengeschäften zwischen Nordkorea und Russland

Photo : KBS News

Die USA haben drei Unternehmen wegen möglichen Waffengeschäften zwischen Nordkorea und Russland mit Sanktionen belegt.Die drei Unternehmen stehen im Zusammenhang mit einem Waffenhändler, der bereits im März sanktioniert worden war, weil er Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland anbahnen wollte.Das Amt für Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums teilte am Mittwoch mit, dass die Unternehmen Versor, Verus und Defense Engineering sanktioniert worden seien. Sie alle hätten Verbindungen zum slowakischen Waffenhändler Ashot Mkrtychev.Mkrtychev ist nach Angaben von OFAC der Präsident von Versor, der Gründer und Besitzer von Verus und alleiniger Geschäftsführer von Defense Engineering.Nach Angaben des Finanzministeriums organisierte er einen möglichen Transfer von zwei Dutzend Arten von Waffen und Munition von Nordkorea an Russland. Im Gegenzug sollte Nordkorea verschiedene Güter erhalten, darunter Rohmaterialien.Aufgrund der Sanktionierung wird das Vermögen der Unternehmen in den USA eingefroren. Transaktionen von US-Bürgern und -Unternehmen mit diesen Organisationen werden blockiert.