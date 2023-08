Präsident Yoon reist Donnerstag zu Dreiergipfel nach Camp David ab

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird am Donnerstag zu einem Dreiergipfel mit den USA und Japan nach Camp David nahe Washington abreisen.Yoon wird am Nachmittag nach der Beisetzung seines am Dienstag verstorbenen Vaters mit der Präsidentenmaschine am Flughafen Seoul Air Base aufbrechen. First Lady Kim Keon-hee wird diesmal nicht mitreisen.Am Freitag soll in Camp David, dem Feriensitz des US-Präsidenten, ein Gipfelgespräch mit Gastgeber Joe Biden und dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida stattfinden. Anschließend sind ein Mittagessen und eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.Bei dem Treffen sollen gemeinsame Visionen zu den grundlegenden Prinzipien für die Zusammenarbeit erörtert werden. Die drei Länder wollen auf ein mehrschichtiges Kooperationssystem hinarbeiten und gemeinsame Antworten auf Nordkoreas Drohungen mit Atomwaffen und Raketen finden.Thema sind zum einen militärische und sicherheitspolitische Fragen. Dazu gehört auch eine Standardisierung gemeinsamer Militärmanöver und ein Informationsaustausch zu Nordkoreas Raketen. Zum anderen sollen aber auch nicht-militärische Themen behandelt werden, darunter Künstliche Intelligenz und die Sicherheit in der Wirtschaft.Es besteht die Möglichkeit, dass Yoon in Camp David mit Biden und Kishida auch noch einzeln zusammenkommt.Am Freitagabend will Yoon die Heimreise antreten und kurz nach Mitternacht am Sonntag koreanischer Zeit in Seoul landen.