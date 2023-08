UN-Sicherheitsrat entscheidet in Sitzung am Donnerstag über Thematisierung nordkoreanischer Menschenrechtsfrage

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat eröffnet am Donnerstag (Ortszeit) am UN-Hauptquartier in New York eine offene Sitzung, um über eine eventuelle Thematisierung der nordkoreanischen Menschenrechtsfrage zu entscheiden.Südkorea, die USA und Japan hatten am 10. August gemeinsam beantragt, eine Ratssitzung zur Menschenrechtssituation in Nordkorea abzuhalten.China, ein ständiges Ratsmitglied, bekundete jedoch die Absicht, ein solches Treffen abzulehnen. Daher wird erwartet, dass per Abstimmung über das Zustandekommen der Sitzung entschieden wird.Sollte das Treffen stattfinden, wäre es die erste offene Debatte über die nordkoreanische Menschenrechtsfrage im Weltsicherheitsrat seit 2017.Auch in diesem Fall könnten jedoch aufgrund des Widerstands der Vetomächte China und Russland voraussichtlich keine offiziellen Schritte wie eine Erklärung des Vorsitzenden beschlossen werden.