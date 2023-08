Vereinigungsminister fordert Einreise nordkoreanischer Flüchtlinge in China nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Vereinigungsminister Kim Young-ho hat gefordert, dass nordkoreanische Flüchtlinge in China nach Südkorea einreisen können.Die entsprechende Äußerung machte Kim am Mittwoch in seiner Gratulationsrede bei einem Seminar zur Ablehnung der Zwangsrückführung von geflohenen Nordkoreanern in China.Die in China befindlichen geflohenen Nordkoreaner sollten als Flüchtlinge mit dem Recht auf Lebens- und Menschenrechtsschutz definiert werden, ehe sie als illegale Einwanderer angesehen würden. Die Zwangsrückführung nach Nordkorea stehe im Widerspruch zum Geist der internationalen Normen und verstoße auch gegen den Grundsatz der Nichtzurückweisung, sagte Kim.Die Regierung werde alle geflohenen Nordkoreaner aufnehmen, die nach Südkorea kommen wollten, versprach er.Sie werde bestmögliche Bemühungen unternehmen, damit solche in China und in anderen Drittländern schnell und sicher nach Südkorea kommen und als Bürger der Republik Korea ohne jegliche Diskriminierung und Nachteile leben könnten.