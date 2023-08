Hyundai Motor kauft Werk von General Motors in Indien

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor hat beschlossen, für eine stärkere Präsenz in Indien eine dortige Fabrik von General Motors zu übernehmen.Hyundai Motor India unterzeichnete am Mittwoch (Ortszeit) im indischen Gurugram einen Vertrag über den Kauf des Werks in Talegaon mit General Motors India.Hyundai plant, im Jahr 2025 die Massenproduktion in der Fabrik in Talegaon aufzunehmen. Danach soll durch eine schrittweise Verbesserung der Anlage die dortige Produktionskapazität gesteigert werden.Der Autobauer hatte in der ersten Hälfte dieses Jahres die Produktionskapazitäten in seinen Anlagen in Chennai von 750.000 auf 820.000 Einheiten im Jahr ausgebaut. Nach einer Kapazitätssteigerung in Talegaon wird Hyundai über eine jährliche Produktionskapazität von einer Million Einheiten in Indien verfügen.Der koreanische Autobauer verkaufte letztes Jahr über 550.000 Autos in Indien. Mit 14,5 Prozent Marktanteil hielt er sich an zweiter Stelle hinter dem indischen Hersteller Maruti.