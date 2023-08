Koreanische Kampfjets absolvieren Jungfernflüge in Polen

Photo : YONHAP News

Die ersten zwei an die polnische Luftwaffe gelieferten koreanischen Kampfflugzeuge vom Typ FA-50GF haben ihre Jungfernflüge in Polen erfolgreich absolviert.Die Flüge erfolgten anlässlich des Tags der Armee des Landes am Dienstag.Der Hersteller Korea Aerospace Industries (KAI) teilte am Mittwoch mit, die FA-50 habe mit ihrem erfolgreichen Erstflug im europäischen Luftraum unter dem Jubel der polnischen Öffentlichkeit Geschichte in der koreanischen Luftfahrt geschrieben.Der Erstflug der FA-50 in Polen habe als Gelegenheit gedient, auf dem bisher von führenden Luftfahrtunternehmen aus den USA, Frankreich und Italien dominierten europäischen Luftfahrtmarkt auf koreanische Flugzeuge aufmerksam zu machen, so KAI.Das Unternehmen plant, sich mit Polen als Vertriebsstützpunkt darauf zu konzentrieren, die Präsenz der FA-50 auf dem europäischen Markt auszubauen.