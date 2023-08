Seoul liefert Notfallgüter für Maui an Regierung Hawaiis

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat am Mittwoch (Ortszeit) Notfallgüter wie Trinkwasser und Lebensmittel für die von verheerenden Waldbränden betroffene Insel Maui an die Regierung Hawaiis geliefert.Das gab das Außenministerium in Seoul am Donnerstag bekannt.Die Regierung hatte am Montag dringende humanitäre Hilfe in Höhe von zwei Millionen Dollar für Maui beschlossen, um der Insel beim Umgang mit den Brandschäden zu helfen.Die Unterstützung erfolgt in Form von Sachspenden in Höhe von etwa 500.000 Dollar und einer Geldspende in Höhe von etwa 1,5 Millionen Dollar an die lokale Hilfsorganisation „Hawaii Community Foundation“.Der Generalkonsul in Honolulu, Lee Seo-young, sagte, die Südkoreaner wünschten den Einwohnern von Maui aufrichtig eine schnelle Beseitigung der Schäden und eine Rückkehr ins Alltagsleben. Die Republik Korea werde den USA in Zeiten der Not immer zur Seite stehen, indem sie am starken Bündnis zwischen beiden Ländern festhalte.