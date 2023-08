Südkorea will Datenzentren mittels einheimischer KI-Chips einrichten

Photo : KBS News

Die Regierung will Datenzentren unter Verwendung einheimischer KI-Chips einrichten, um das Wachstum neuer Industrien zu unterstützen.Das Finanzministerium präsentierte am Donnerstag bei einer Sitzung unter Leitung von Finanzminister Choo Kyung-ho über den Export und Investitionen entsprechende Maßnahmen zur Förderung neuer Industrien.Die Regierung wählte sieben Bereiche, darunter KI-Chips, urbane Luftmobilität (UAM), Wasserstoff, autonomes Fahren und Batterien, als wichtige Projekte im Bereich neuer Industrien aus.Um die Wettbewerbsfähigkeit koreanischer Hersteller auf dem Weltmarkt für KI-Chips zu steigern, werden nach dem Plan Datenzentren in Gwangju und im Viertel Pangyo in Seongnam eingerichtet, für die einheimische KI-Chips eingesetzt werden.Südkorea will zudem eine Frequenz ausschließlich für die UAM-Industrie schaffen, um auf diesem Gebiet anderen zuvorzukommen. Die Regierung plant, eine Arbeitsgruppe aus den zuständigen Behörden einzurichten, um verfügbare Frequenzen zu ermitteln und ein Managementsystem für die UAM aufzubauen.