Washington äußert Zweifel an Nordkoreas Angaben zu US-Soldaten King

Die USA haben Zweifel an der Behauptung Nordkoreas geäußert, nach der der im Juli übergelaufene US-Soldat Travis King die Absicht bekundet habe, dort oder in einem Drittland Zuflucht zu suchen.John Kirby, Koordinator des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, sagte am Mittwoch (Ortszeit), man müsse alles, was aus Pjöngjang komme, skeptisch betrachten.Washington neige nicht dazu, auf die Aussagen aus Pjöngjang großen Wert zu legen, sagte Kirby. Zugleich hieß es jedoch, man wolle weiterhin wissen, wo King sei und in welchem Zustand er sich befinde.Kirby bekräftigte die Position, dass die USA King sicher zurückholen wollten. Er forderte Nordkorea auf, die Forderung der USA nach einem Kontakt zu akzeptieren.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte zuvor berichtet, dass sich King desillusioniert über eine ungleiche US-Gesellschaft geäußert und die Bereitschaft bekundet habe, in Nordkorea oder in einem Drittland Zuflucht zu suchen.