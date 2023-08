Nordkoreanische Taekwondo-Mannschaft in Peking angekommen

Photo : KBS News

Ein nordkoreanisches Taekwondo-Team ist erstmals seit über dreieinhalb Jahren nach China eingereist.Die Mannschaft kam am Donnerstagvormittag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen an einem Bahnhof in Peking an. Sie blieb im Zug, bis alle anderen Fahrgäste ausgestiegen waren.Dann stiegen die Nordkoreaner in einen Bus um und verließen den Bahnhof unter Geleitschutz von Fahrzeugen der nordkoreanischen Botschaft.Zuvor war die nordkoreanische Mannschaft am Mittwochvormittag in zwei Gruppen mit dem Bus von der nordkoreanischen Stadt Sinuiju aus in die chinesische Grenzstadt Dandong gereist.Sie stiegen am Zoll von Dandong aus und fuhren eskortiert von einem Fahrzeug des nordkoreanischen Konsulats weiter.Die nordkoreanische Mannschaft wird an den Taekwondo-Weltmeisterschaften teilnehmen, die am Freitag in Kasachstan eröffnet werden.Es ist das erste Mal seit drei Jahren und sieben Monaten, dass nordkoreanische Athleten zur Teilnahme an einem internationalen Wettkampf die Grenze überquerten. Es ist außerdem der allererste Fall seit der Grenzschließung Nordkoreas aufgrund der Pandemie.Die Wahrscheinlichkeit, dass Nordkorea Athleten zu den Asienspielen im September im chinesischen Hangzhou entsenden wird, ist zudem gestiegen. Daher wird erwartet, dass Nordkorea und China ihren Personenaustausch wieder richtig aufnehmen werden.