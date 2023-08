Südkorea und Japan schließen Gespräche über Entsorgung von Fukushima-Wasser ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan haben ihre Arbeitsgespräche über Folgemaßnahmen in Bezug auf die Ableitung kontaminierten Wassers aus der Atomkraftwerksruine Fukushima ins Meer und die Sicherheit abgeschlossen.Das teilte Park Ku-yeon, erster stellvertretender Chef des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik, am Donnerstag vor der Presse mit.Beide Länder berieten sich am 7. und 16. August. Besprochen wurde unter anderem, ob Japan die Forderung Südkoreas nach der Beteiligung koreanischer Experten an der Sicherheitsüberprüfung nach dem Beginn der Ableitung akzeptieren wird.Die südkoreanische Regierung teilte mit, dass die Entsendung koreanischer Experten auch mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) erörtert werden müsse.Auf die Frage, ob die Beendigung der Gespräche bedeute, dass Seoul die Einleitung kontaminierten Wassers dulde, antwortete Park, über die Einleitung entscheide die japanische Regierung. Er bekräftigte dann die Position der Regierung, dass sie eindeutig gegen das Ablassen sei, das nicht den internationalen Standards entspreche.