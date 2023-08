Geheimdienst: Nordkorea bereitet Provokationen wie ICBM-Start vor

Photo : YONHAP News

Nordkorea bereitet laut dem südkoreanischen Geheimdienst angesichts des anstehenden Dreiergipfels zwischen Südkorea, den USA und Japan oder südkoreanisch-amerikanischer Militärübungen verschiedene Provokationen, einschließlich des Starts einer Interkontinentalrakete (ICBM), vor.Das habe der Geheimdienst NIS am Donnerstag vor dem parlamentarischen Geheimdienstausschuss berichtet, teilte ein Abgeordneter der Regierungspartei vor der Presse mit.NIS habe berichtet, dass rege Fahrzeugbewegungen für die Unterstützung eines ICBM-Starts in Pjöngjang und an weiteren Orten beobachtet worden seien. Anzeichen für die Vorbereitung eines ICBM-Abschusses würden weiterhin entdeckt, darunter häufige Transporte von Treibstoffen aus einer Fabrik für Flüssigtreibstoffe, hieß es.Der Behörde zufolge sind auch Fahrzeugbewegungen in einer Produktionsanlage für Feststoffraketen auffällig. Eine gemeinsame Übung, die den Start einer mit taktischen Atomwaffen bestückbaren Rakete umfasse, werde erwartet.Machthaber Kim Jong-un habe als Aufgabe mit höchster Priorität im zweiten Halbjahr den Abschluss der technischen Vorbereitung des militärischen Aufklärungssatelliten des Landes verlangt. Es bestehe die Möglichkeit, dass ein Satellitenstart Ende August oder Anfang September erfolgt, so die Behörde weiter.