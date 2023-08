Präsident Yoon trifft für Gipfel mit Biden und Kishida in USA ein

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist zu einem Dreiergipfel mit US-Präsident Joe Biden und dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida in den USA eingetroffen.Die Präsidentenmaschine, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Seoul Air Base in Seongnam gegen 18.15 Uhr am Donnerstag gestartet war, landete um 18.40 Uhr Ortszeit auf dem Stützpunkt Joint Base Andrews nahe Washington.Der Dreiergipfel wird am Freitag in Camp David stattfinden, nach koreanischer Zeit am frühen Samstagmorgen. Es wird erwartet, dass bei dem Treffen Dokumente unter der Bezeichnung "Camp David Prinzipien" und "Im Geiste von Camp David" angenommen werden. Diese sollen sich auf die trilaterale Kooperation beziehen.Es wird die vierte Zusammenkunft der drei Regierungschefs seit Yoons Amtsantritt im Mai des Vorjahres sein. Außerdem ist es der erste Gipfel der drei, der nicht am Rande einer internationalen Konferenz stattfindet.Yoon wird zudem mit Biden und Kishida jeweils zu Einzelgesprächen zusammenkommen.