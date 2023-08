Minjoo-Vorsitzender 13 Stunden lang wegen Skandals um Landentwicklung verhört

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, ist am Donnerstag rund 13 Stunden lang verhört worden.Gegen Mitternacht verließ er das Gebäude der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral. Gegenüber Reportern sagte er, die Fakten belegten, dass es kein Problem gebe. Doch könne er sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Staatsanwaltschaft bereits ihre Schlüsse gezogen habe und Beweise fabriziere, die in ihr Bild passten.Lee wird vorgeworfen, als Bürgermeister von Seongnam Projektentwicklern Privilegien erteilt zu haben. Damit soll er der Stadtkasse Verluste bereitet haben. Konkret geht es um Änderungen im Flächennutzungsplan für das Grundstück des Koreanischen Forschungsinstituts für Nahrungsmittel im Bezirk Baekhyeon-dong in den Jahren 2014 und 2015.Lee hat der Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben gesagt, dass nicht er, sondern das Institut und das Landministerium sich der Untreue schuldig gemacht hätten. Denn das Ministerium habe dem Grundstücksverkauf zu einem Preis zugestimmt, der vor der Änderung des Status der Zone festgelegt worden sei, während die Einigung von künftigen Änderungen abhängig gewesen sei.Der Oppositionschef hatte die Vorwürfe auch zuvor stets zurückgewiesen, durch die Entwicklung habe er nichts gewonnen. Die Staatsanwaltschaft argumentiert jedoch, dass für den Vorwurf der Untreue persönliche Vorteile irrelevant seien.