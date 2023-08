Sitzung des Weltsicherheitsrats zu Menschenrechtslage in Nordkorea bringt kein greifbares Ergebnis

Photo : YONHAP News

Eine Sitzung des Weltsicherheitsrats zur Menschenrechtslage in Nordkorea hat kein greifbares Ergebnis gebracht.Eine formelle Reaktion, Erklärung oder Resolution konnte in der Sitzung am Donnerstag nicht zustande kommen.Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sagte in der Sitzung, dass der Weltsicherheitsrat zu verschiedenen Menschenrechtsverstößen, die von dem repressivsten und totalitärsten Regime der Welt begangen würden, schweige.Die Vorsitzende des Treffens sagte weiter, dass es keine Verbesserungen gegeben habe, seit in einem vor zehn Jahren veröffentlichten UN-Bericht systematische Menschenrechtsverletzungen durch das nordkoreanische Regime festgestellt wurden.Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, sagte, dass die Nuklearfrage nicht gelöst werden könne, wenn die Menschenrechtsfrage nicht thematisiert würde. Denn das Regime setze Ressourcen für die nukleare Entwicklung ein und nicht für die Wohlfahrt der Bevölkerung.Der russische stellvertretende Botschafter bei den UN, Dmitry Polyansky, kritisierte die Versuche der USA und ihrer Verbündeten als "Heuchelei". Die USA, Südkorea und Japan würden in Ostasien ihre Militärkraft stärken.Nordkoreas Vertreter war der offenen Sitzung ferngeblieben. Eine solche Sitzung des Weltsicherheitsrats hatte es erstmals seit 2017 gegeben.