170 Institutionen in Seoul nehmen an Übung Ulchi für Umgang mit nationalen Notfällen teil

Photo : YONHAP News

An der diesjährigen Übung Ulchi nehmen etwa 140.000 Personen von etwa 170 Institutionen in Seoul teil.Dazu zählten das Kommando für Hauptstadtverteidigung, die Polizeibehörde von Seoul und Seoul Metro, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.Die Notfallübung findet jährlich landesweit statt. Sie dient der Vorbereitung auf Kriege, Großereignisse oder ähnliche nationale Notfälle.Die diesjährige Ulchi-Übung findet vom 21. bis 24. August statt. Unter Berücksichtigung der Sicherheitslage, einschließlich Nordkoreas Drohungen mit Atomwaffen und Drohnen, liegt der Schwerpunkt auf der Beherrschung des Verfahrens der Aufgabenerfüllung in Kriegszeiten.Zudem werden erstmals seit sechs Jahren Übungen zur Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen abgehalten, darunter eine Evakuierungsübung für den Zivilschutz bei Luftangriffen.Die Zivilschutzübung zur Vorbereitung auf einen Luftangriff, an der alle Bürger teilnahmen, fand zuletzt im August 2017 statt. Die erste Übung dieser Art seit sechs Jahren ist für den 23. August vorgesehen.Wenn um 14 Uhr der Luftalarm ertönt, müssen sich alle Menschen in die nächstgelegene unterirdische Anlage oder eine Zivilschutzanlage begeben.