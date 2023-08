NSC-Beamter: Biden bereit zu bedingungslosem Treffen mit Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden ist bereit, sich ohne Vorbedingungen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu treffen, um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu besprechen.Das sagte John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, am Donnerstag.Sie (Nordkoreaner) hätten auf dieses Angebot nicht positiv reagiert. Das Angebot liege jedoch immer noch auf dem Tisch, sagte Kirby in einem Interview mit der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo.Man würde sich gerne zusammensetzen und ohne Vorbedingungen verhandeln, fügte er hinzu. Kirby teilte jedoch nicht mit, wann die USA Nordkorea ein Treffen zwischen den Staatschefs vorgeschlagen hatten.Mira Rapp-Hopper, Direktorin für Indopazifik-Strategie im Nationalen Sicherheitsrat, sagte bei einer Veranstaltung einer Denkfabrik am Mittwoch, die Regierung Biden habe in den letzten Wochen besondere Anstrengungen unternommen, um Nordkorea an den Verhandlungstisch einzuladen.Sie erklärte, dass solche Bemühungen häufiger geworden seien, seitdem der in Südkorea stationierte US-Soldat Travis King vor einem Monat ohne Genehmigung die innerkoreanische Grenze nach Nordkorea überquert habe.