30 Prozent der Südkoreaner sehen keine Notwendigkeit koreanischer Wiedervereinigung

Photo : YONHAP News

Drei von zehn Südkoreanern halten laut einer Umfrage die Wiedervereinigung Süd- und Nordkoreas für unnötig.Entsprechende Ergebnisse einer jährlichen Umfrage zur Wiedervereinigung veröffentlichte das Institut für Friedens- und Vereinigungsstudien an der Seoul Nationaluniversität am Donnerstag.Demnach antworteten 29,8 Prozent der Befragten, dass die Wiedervereinigung „überhaupt nicht“ oder „nicht unbedingt“ nötig sei. Der Anteil erreichte den höchsten Stand seit der Einführung der Umfrage im Jahr 2007.Bei Menschen in ihren Zwanzigern erreichte der Anteil der Befragten, die keine Notwendigkeit einer Wiedervereinigung sehen, 41,3 Prozent. Das deutet auf eine negative Einstellung junger Menschen zur koreanischen Wiedervereinigung hin.In Bezug auf den möglichen Zeitpunkt der Wiedervereinigung erwarteten 30,2 Prozent, dass mehr als 30 Jahre gebraucht würden. 33,3 Prozent hielten die Wiedervereinigung für nicht möglich. Damit wurde jeweils der bisher höchste Stand erreicht.Hinsichtlich der Wahrnehmungen von Nachbarländern stieg der Anteil der Menschen, die Sympathie gegenüber den USA haben, auf ein Allzeithoch von 81,5 Prozent. Der entsprechende Anteil gegenüber Japan verbesserte sich aufgrund der Bemühungen um eine Beziehungsverbesserung auf acht Prozent, nach 5,1 Prozent im vergangenen Jahr.Als angemessenste Methode der nuklearen Ausrüstung Südkoreas nannten 49,3 Prozent die Entwicklung eigener Atomwaffen. Dahinter folgte die Stationierung taktischer Nuklearwaffen der USA in Südkorea mit 23,6 Prozent.17,8 Prozent sprachen sich gegen einen Atomwaffenbesitz aus.Im Auftrag des Instituts führte Gallup Korea vom 4. bis 27. Juli mit landesweit 1.200 Erwachsenen Einzelinterviews. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,8 Prozentpunkten.