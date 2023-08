Nordkoreas Machthaber inspiziert von Taifun heimgesuchte Farmen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat landwirtschaftliche Betriebe besucht, die vom Starkregen infolge des Taifuns Khanun in der Vorwoche heimgesucht worden waren.Bei seinem erneuten Besuch im Landkreis Anbyon in der Provinz Gangwon forderte Kim, dafür zu sorgen, dass die landwirtschaftliche Produktion planmäßig erfolgen könne.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, habe Kim die landwirtschaftlichen Betriebe Ogye und Wolrang besichtigt. Ihm sei über den Stand der Beseitigung der Schäden berichtet worden. Kim habe vor Ort ein Projekt zur Bewältigung der Taifunschäden bei landwirtschaftlichen Produkten geleitet.Piloten der Einheit 2623 der nordkoreanischen Armee wurden auf Kims Befehl für Flüge eingesetzt, um Pestizide über den überfluteten Flächen zu versprühen. Luftwaffenkommandeur Kim Kwang-hyok begleitete den Machthaber bei dem Termin.Nordkorea hatte Getreide zum obersten der zwölf wichtigen Ziele für dieses Jahr bestimmt und setzt sich für die Steigerung der Nahrungsmittelproduktion ein.