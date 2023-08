Samsungs Compliance-Ausschuss koppelt Rückkehr in Unternehmerverband FKI an Bedingungen

Photo : YONHAP News

Der Compliance-Ausschuss der Samsung Group hat die erwartete Rückkehr in den Unternehmerverband FKI an Bedingungen gekoppelt.Der Vorsitzende des Ausschusses für Regeltreue, Lee Chan-hee, sagte heute Reportern, das Komitee habe den sofortigen Austritt empfohlen, sollten nach dem Beitritt Handlungen der Verflechtung von Politik und Wirtschaft bei der Federation of Korean Industries (FKI) fortgesetzt werden. Auch habe es empfohlen, nach einer gründlichen Überprüfung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Transparenz bei Betrieb und Buchhaltung eine Entscheidung zu treffen, hieß es.Samsungs Compliance-Ausschuss ist eine unabhängige Organisation und wurde im Februar 2020 gegründet. Anlass war die Forderung des Richtergremiums im Fall der Korruption der Regierung Park Geun-hye, in die auch Samsung verwickelt war, ein internes System zur Überwachung der Regelkonformität zu schaffen.Angesichts der Entscheidung des Gremiums wird erwartet, dass fünf Samsung-Unternehmen, darunter Samsung Electronics, bald Vorstandssitzungen abhalten werden, um über die Rückkehr zur FKI zu diskutieren.Die vier größten Unternehmensgruppen Südkoreas, darunter Samsung, traten aus der FKI aus, nachdem offenbart worden war, dass der Verband in Bezug auf die 2016 enthüllten Korruptionsfälle um die damalige Präsidentin Park Geun-hye Unternehmen zu Spenden für zwei von Parks enger Vertrauter gegründeten Stiftungen aufgefordert hatte.Es wird erwartet, dass die drei weiteren Gruppen, SK, Hyundai Motor und LG, die Beratungen über ihre Rückkehr zur FKI beschleunigen werden.